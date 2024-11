Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Frau sei in einem Gebiet im Norden des Palästinensergebiets ums Leben gekommen, das von den israelischen Streitkräften angegriffen worden sei, hieß es. Einzelheiten zu den Umständen und zur Identität der Geisel teilte die Terrororganisation nicht mit. Die israelische Armee erklärte, sie überprüfe die Behauptung.

Die Hamas hatte bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen entführt. 97 Geiseln befinden sich noch in der Hand der Terroristen. Nach offiziellen israelischen Angaben sollen 34 von ihnen tot sein.

