Nahost-Krieg

Bild eines von der Hamas entführten Mannes am Ort des damals überfallenen Nova-Musikfestivals im Süden Israels. (AP / dpa / Maya Alleruzzo)

Die Klage wurde im Namen von 125 Opfern und deren Familien von der Menschenrechtsorganisation "Anti-Defamation League" vor einem Bundesgericht in Washington eingereicht. Darin heißt es, die drei Länder hätten die Hamas mit Waffen, Geld und durch Ausbildung unterstützt. Dadurch sei diese überhaupt erst in die Lage versetzt worden, das Massaker zu verüben. Die Kläger fordern eine Entschädigung in Höhe von mindestens vier Milliarden US-Dollar.

Sollte die Klage erfolgreich sein, könnten die Familien aus einem vom US-Kongress aufgesetzten Fonds für Terroropfer entschädigt werden. Das Geld stammt aus beschlagnahmtem Vermögen und Strafzahlungen von Unternehmen, die Sanktionen gegen Staaten unterliefen haben, die als Terror-Unterstützer eingestuft sind.

Bei dem Überfalll am 7. Oktober waren mehr als 1.200 Menschen getötet und über 250 in den Gazastreifen verschleppt worden.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.