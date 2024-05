Militante Palästinenserorganisation

Die israelische Botschaft in Berlin: Die Hamas soll sie nach Informationen der "Welt am Sonntag" als mögliches Anschlagsziel ins Visier genommen haben. (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)

Als mögliche Ziele seien die israelische Botschaft in Berlin und eine US-Militärbasis in Rheinland-Pfalz ins Visier genommen worden, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden. Darauf lasse Kartenmaterial schließen, das auf dem Handy eines mutmaßlichen Hamas-Mitglieds gefunden worden sei. Der Mann wurde dem Bericht zufolge im vergangenen Dezember in Berlin festgenommen. Es soll sich um einen gebürtigen Libanesen handeln.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf laufende Ermittlungen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.