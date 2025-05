Amnesty International

Palästinenser-Proteste gegen Krieg und die Hamas in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens (Ende März) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jehad Alshrafi)

In den vergangenen zwei Monaten sei ein Muster von Drohungen, Einschüchterungen und Schikanen gegen Menschen beobachtet worden, die sich an Protesten beteiligt hätten, teilte die Menschenrechtsorganisation in Berlin mit. Diese Unterdrückung von Demonstrierenden müsse aufhören. Zum Vorgehen der von der Terrororganisation Hamas kontrollierten Behörden gegen friedliche Protestierende zählen demnach Verhöre, Schläge und Folter. Zuletzt hatte es wiederholt Berichte über Palästinenser-Proteste im Gazastreifen gegeben, die sich neben Israel auch gegen die Herrschaft der Hamas gerichtet hätten.

Größere Kundgebungen fanden vor allem in Beit Lahia statt, kleinere auch in Chan Junis und Dschabalija.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.