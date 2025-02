Nahost

Hamas übergibt die Leiche von Shiri Bibas - Familie bestätigt den Tod

Die Terrororganisation Hamas hat die Leiche der deutsch-israelischen Geisel Shiri Bibas an das Rote Kreuz übergeben. Die Familie und der Kibbuz Nir Oz teilten mit, dass Bibas "in der Geiselhaft in Gaza ermordet wurde".