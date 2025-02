Nahost

Hamas übergibt drei weitere israelische Geiseln

Im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung für den Gazastreifen sind drei weitere Geiseln aus der Gewalt der militant-islamistischen Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. In Chan Yunis wurden Yarden Bibas und Ofer Kalderon in Chan Yunis übergeben.