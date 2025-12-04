Beit Lahiya: Maskierte Kämpfer des Islamischen Dschihad und der Hamas übergeben im nördlichen Gazastreifen einen Leichensack an das Rote Kreuz zur Übergabe an israelische Behörden. (Jehad Alshrafi / AP / dpa / Jehad Alshrafi)

Das israelische Militär teilte mit, der Sarg sei auf dem Weg zu Vertretern der Armee. Das forensische Institut in Tel Aviv soll in der Folge prüfen, ob es sich um die Leiche einer Hamas-Geisel handelt. Die Hamas hatte mehrfach sterbliche Überreste überstellt, die nicht von Geiseln stammen.

Das Waffenruhe-Abkommen mit Israel sieht vor, dass alle 28 toten Geiseln übergeben werden. Bislang hat Israel von der Hamas 26 Leichen erhalten, deren Identität auch bestätigt wurde.

