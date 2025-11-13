Nun soll forensisch geprüft werden, ob es sich dabei um eine der toten Geiseln handelt. Die Übergabe sei wieder vom Internationalen Roten Kreuz durchgeführt worden, teilte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu mit.
Israel wartet nach eigenen Angaben noch auf die Übergabe von vier getöteten Personen, die bei den Anschlägen der Hamas am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Die Aushändigung der Leichen gehört zur vereinbarten Waffenruhe.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.