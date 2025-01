Nahostkrieg

Vergangenes Wochenende waren die ersten drei Geiseln freigekommen. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Das berichten mehrere israelische Medien. Der Tausch gegen palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen soll demnach am Nachmittag beginnen. Das Büro von Israels Regierungschef Netanjahu bestätigte zunächst nur, dass man eine Liste mit Namen erhalten habe. Vergangenes Wochenende waren im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens zunächst drei Frauen aus der Gewalt der Hamas freigekommen.

Die verbliebenen Zivilisten und Soldaten, die beim Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 entführt wurden, werden seit mehr als 15 Monate im Gazastreifen festgehalten. Ihre sukzessive Freilassung war im Waffenruhe-Abkommen zwischen beiden Seiten vereinbart worden. Insgesamt sollen in den kommenden sechs Wochen 33 Geiseln und 1.900 Häftlinge freikommen. Einige Häftlinge, die Israel für tödliche Attentate verantwortlich macht, sollen ins Exil nach Katar oder in die Türkei gehen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.