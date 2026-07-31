Ein Vertreter des Islamischen Dschihad erklärte, es handle sich lediglich um einen Entwurf, gegen den es weiterhin Vorbehalte gebe. Ein Vertreter der Hamas sagte, eine Entwaffnung komme erst infrage, wenn Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen zurückgezogen habe und mehr Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet lasse.
Aus Israel gibt es noch keine Stellungnahme. Die israelische Luftwaffe griff wenige Stunden nach den Äußerungen von Präsident Trump erneut im Gazastreifen an. Ärzten zufolge wurden mehrere Palästinenser verletzt.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.