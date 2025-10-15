Die Hamas soll acht Menschen hingerichtet haben (Archivbild). (picture alliance / Middle East Images / Saeed Jaras)

Auf den Aufnahmen, die im Onlinedienst Telegram veröffentlicht wurden, sind Kämpfer der militant-islamistischen Organisation zu sehen, die auf der Straße knieende Männer aus nächster Nähe erschießen. Bei den Getöteten soll es sich um Mitglieder des Doghmush-Clans handeln. Die Hamas wirft dem Clan vor, mit Israel zusammenzuarbeiten.

Seit dem Teilrückzug der israelischen Armee und dem Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen gibt es Berichte über Schießereien zwischen Einheiten der Hamas und rivalisierenden Banden. Der US-Friedensplan sieht zwar eine Entwaffnung der Hamas vor. Präsident Trump erlaubte aber den vorübergehenden Gebrauch von Waffen, um die Ordnung wieder herzustellen.

