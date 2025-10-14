Naher Osten

Palästinensische Hamas-Kämpfer. (Archivbild) (picture alliance / Middle East Images / Saeed Jaras)

Mitglieder der Terrorgruppe besetzen Medienberichten zufolge die Straßen. Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigten Dutzende von Hamas-Kämpfern vor einem Krankenhaus. Zu sehen gewesen sei auch ein Schulterabzeichen der Eliteeinheit "Shadow Unit". Es soll eine Reihe von Gefechten und Ermordungen gegeben haben. Hamas-Kräfte hätten seit dem Waffenstillstand 32 Mitglieder einer gegnerischen Gruppierung getötet, heißt es weiter. Auch sechs eigene Leute seien dabei ums Leben gekommen. In den Sozialen Medien kursiert zudem ein Video, das offenbar mehrere Maskierte mit Hamas-ähnlichen grünen Stirnbändern zeigt. Sie erschießen mindestens sieben Männer mit Maschinengewehren, nachdem sie sie gezwungen hatten, auf der Straße zu knien. Im vergangenen Monat hatten die von der Hamas beherrschten Behörden im Gazastreifen offiziell die Hinrichtung dreier Männer bekannt gegeben. Ihnen war eine Zusammenarbeit mit Israel vorgeworfen worden. Auch dieses Video kursiert in den Sozialen Medien.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.