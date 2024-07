Gaza-Krieg

Kämpfe bei Chan Junis (Archivbild) (Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA)

Nach Darstellung der von ihr kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden 70 Menschen getötet. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Israels Armee bestätigte, dass unter anderem Panzer in den Osten der Stadt Chan Junis vorgedrungen sind. In dem Gebiet einer humanitären Schutzzone hätten sich Hamas-Terroristen neu formiert, hieß es.

Im Rahmen der indirekten Verhandlungen mit der Terrororganisation will Israel in den kommenden Tagen wieder eine Delegation nach Katar entsenden. Ministerpräsident Netanjahu hält sich derzeit in den USA auf. Dort will er unter anderem mit Präsident Biden sprechen. Der stellvertretende Unionsfraktions-Vorsitzende Wadephul bezeichnete den Einfluss Bidens nach dessen Verzicht auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur als begrenzt. Dieser könne zwar offen sagen, was er denke, habe aber keinen großen Einfluss mehr, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er forderte Deutschland auf, seine guten Kontakte zu nutzen und sich stärker zu engagieren. Es sei dringend nötig, das Leiden im Gazastreifen zu beenden.

