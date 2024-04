Nahost-Krieg

In die Verhandlungen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas über eine Feuerpause ist Bewegung gekommen. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Wie ein Sprecher der Terrororganisation mitteilte, reist eine Delegation dafür in die ägyptische Hauptstadt Kairo. Dort sei ein Treffen mit Vertretern des ägyptischen Geheimdienstes vereinbart. Mehrere isarelische Medien hatten unter Verweis auf Außenminister Katz berichtet, dass Israel bereit sei, die Militäroffensive in Rafah im Gazastreifen zu verschieben, falls ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln zustande komme. Der aktuelle Entwurf für einen Deal sieht demnach vor, dass zunächst nur einige weibliche sowie ältere Geiseln freikommen.

Die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen stehen auch im Mittelpunkt eines heutigen Besuchs von US-Außenminister Blinken in Saudi-Arabien. Er nimmt in der Hauptstadt Riad unter anderem an einer Sitzung des Golf-Kooperationsrates teil, zu dem zahlreiche führende Vertreter aus dem Nahen Osten erwartet werden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.