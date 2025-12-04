Die Stadt Chan Junis im Gazastreifen war schon häufiger Ziel israelischer Raketenangriffe (Archivfoto vom August 2025). (Mariam Dagga / AP / dpa / Mariam Dagga)

Das berichtet der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz des Küstengebiets. Das Geschoss schlug demnach nahe dem Krankenhaus in Chan Junis ein. 32 weitere Menschen seien verletzt worden. Die israelische Armee erklärte, der Angriff habe einem Hamas-Terroristen gegolten. Im Süden des Gazastreifens seien zuvor fünf israelische Soldaten bei Zusammenstößen mit palästinensischen Kämpfern verletzt worden. Derweil übergaben die Hamas und die mit ihr verbündete Dschihadisten-Gruppierung Islamischer Dschihad dem Roten Kreuz erneut eine Leiche, die von der Hilfsorganisation nach Israel gebracht wurde.

Dort wird nun gerichtsmedizinisch geprüft, ob es sich um die sterblichen Überreste einer weiteren Geisel handelt.

