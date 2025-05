Mehrere Tote im Gazastreifen nach israelischem Luftangriff. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Das teilten die von der Hamas kontrollierten Behörden mit. Die Angriffe richteten sich demnach vor allem auf den Norden des Palästinensergebiets. Betroffen war aber auch die Stadt Chan Junis im Süden.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hatte Anfang der Woche eine neue Offensive im Gazastreifen angekündigt. Es war die zweite Nacht mit heftigen Luftangriffen und vielen Toten.

Die jüngsten Angriffe fallen mit der sogenannten Nakba, was Katastrophe bedeutet, zusammen. Am 15. Mai erinnern die Palästinenser an Flucht und Vertreibung in Folge des Nahostkriegs im Jahr 1948. Damals wurde der Staat Israel gegründet, Hunderttausende Menschen wurden aus ihren Heimatstädten und Dörfern vertrieben oder zur Flucht gezwungen.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.