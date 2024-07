Federlithografische Darstellung des Hambacher Festes im Jahr 1832 (picture-alliance / akg-images)

Es sei untrennbar mit dem Ringen um Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Menschenrechte verknüpft, erklärte die Grünenpolitikerin mit Blick auf das Hambacher Fest von 1832. Die herausragende Rolle dieser Demokratiebewegung sei bis heute beispielhaft, betonte Roth. Sie hatte das Schloss im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße gestern besucht. Es gilt neben der Paulskirche in Frankfurt am Main als Wiege der deutschen Demokratie. - Vom 27. bis zum 30. Mai 1832 kamen beim Hambacher Fest bis zu 30.000 Menschen aus den deutschen Staaten, Polen, Frankreich und Großbritannien zusammen. In den dort gehaltenen Reden wurden Forderungen nach nationaler Einheit, Freiheit, freier Meinungsäußerung und einem Ende der Fürstenherrschaft laut.

