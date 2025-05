Hamburg bewirbt sich als deutscher Ausrichter für das internationale Auswahlverfahren des IOC um Olympische und Paralympische Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 und 2044. (picture alliance / / Daniel Kalker)

Der Erste Bürgermeister Tschentscher und weitere Politiker übergaben die Unterlagen an den Deutschen Olympischen Sportbund. Mit Unterstützung Schleswig-Holsteins bewirbt sich Hamburg als deutscher Ausrichter für das Auswahlverfahren des Internationalen Olympischen Komitees. Dabei geht es um die Sommerspiele der Jahre 2036, 2040 oder 2044.

Voraussichtlich im Mai 2026 könnten die Menschen in Hamburg über eine mögliche Olympiabewerbung abstimmen. Konzepte eingereicht haben auch München, Berlin und die Rhein-Ruhr-Region. Die bisher letzten Spiele in Deutschland fanden 1972 in München statt.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.