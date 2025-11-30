Fußball-Bundesliga
Hamburg gewinnt gegen Stuttgart

In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Fabio Vieira erzielt den Siegtreffer zum 2:1. Der HSV verbesserte sich auf Platz 13 der Tabelle.

    Szene aus dem Spiel Hamburger SV gegen VfB Stuttgart; Nicolai Remberg, HSV, (vorne links) und Chris Führich, VfB, kämpfen um den Ball. (IMAGO / Pressefoto Baumann / IMAGO / Julia Rahn)
    Im Volksparkstadion traf zunächst Robert Glatzel für den HSV zur Führung, der Stürmer musste allerdings wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach der Pause glich VfB-Stürmer Deniz Undav zum 1:1 aus. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielte Fabio Vieira das 2:1 für die Gastgeber.
    Derzeit läuft die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg; am Abend spielt dann noch der SC Freiburg gegen den 1. FSV Mainz 05.
    Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.