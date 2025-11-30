Fußball-Bundesliga

Im Volksparkstadion traf zunächst Robert Glatzel für den HSV zur Führung, der Stürmer musste allerdings wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach der Pause glich VfB-Stürmer Deniz Undav zum 1:1 aus. In der letzten Minute der Nachspielzeit erzielte Fabio Vieira das 2:1 für die Gastgeber.
Derzeit läuft die Partie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg; am Abend spielt dann noch der SC Freiburg gegen den 1. FSV Mainz 05.
Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.