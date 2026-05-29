Das entsprechende Online-Portal "Trockener Bach" sei ab sofort wieder freigeschaltet, teilte die Umweltbehörde der Hansestadt mit.
Hintergrund ist die Gefährdung des Lebensraums zahlreicher Pflanzen und Tiere durch Wassermangel. Anhand der Meldungen in dem seit 2023 existierenden Portal würden Maßnahmen geprüft, mit denen das Wasser länger in den betroffenen Bereichen gehalten werden kann.
Im vergangenen Jahr waren laut Behörde knapp 80 Mitteilungen eingegangen.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.