Hamburgs erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), bei einer Informationsveranstaltung zur Olympia-Bewerbung (Archivbild) (dpa / Daniel Bockwoldt)

Konkret geht es um die Jahre 2036, 2040 und 2044. Initiator der Hamburger Bewerbung ist der rot-grüne Senat unter Bürgermeister Tschentscher. Auch die CDU, weite Teile der Wirtschaft und des Sports stehen hinter dem Vorhaben. Die Linke, die AfD sowie die Initiative "NOlympia" lehnen es ab.

Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet Ende September, mit welcher Stadt oder Region der DOSB in den internationalen Wettbewerb geht. Hamburgs Konkurrenten sind München, die Rhein-Ruhr-Region mit Köln als Zentrum und Berlin.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.