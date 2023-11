Nach Geiselnahme

Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet (picture alliance / dpa / Jonas Walzberg)

Man werde weitere bauliche Vorkehrungen treffen, um mögliche Zugangspunkte zum Sicherheitsbereich zu verstärken, sagte eine Flughafensprecherin. Vorfälle wie die Geiselnahme zeigten, dass die Konzepte laufend neu bewertet werden müssten. Techniker hätten bereits erste Überprüfungen vorgenommen und Kontakt mit den zuständigen Behörden aufgenommen.

Mittlerweile läuft der Betrieb am Hamburger Flughafen wieder weitgehend normal. Der Flughafen war für mehr als 20 Stunden gesperrt worden, nachdem ein bewaffneter Mann am Samstagabend mit seinem Auto ein Tor zum Gelände durchbrochen hatte. In dem Wagen befand sich auch seine vierjährige Tochter. Er wollte die Ausreise in die Türkei erzwingen. Später gab er auf und wurde festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.