Kunstsammlerin

Die Kunstvermittlerin Jenny Falckenberg (picture alliance / Eventpress / Eventpress MP)

Das teilte ihre Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Jenny Falckenberg machte sich einen Namen als einflussreiche Vermittlerin zeitgenössischer Kunst. Sie brachte Künstler und Publikum zusammen und schuf Räume für etablierte und junge Positionen. In Hamburg und darüber hinaus war sie bestens vernetzt.

In sozialen Netzwerken zeigen sich Weggefährten über ihren Tod erschüttert. Viele beschrieben sie als prägende Persönlichkeit der Szene. Falckenberg war die Tochter des Kunstsammlers Harald Falckenberg. Seine Sammlung gehört zu den bedeutendsten weltweit, seit 2011 ist sie Teil der Hamburger Deichtorhallen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.