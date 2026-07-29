Sicherheit

Polizeipräsident von Hamburg, Falk Schnabel (Georg Wendt/dpa)

Polizeipräsident Schnabel sagte im Deutschlandfunk, es seien doppelt so viele Kräfte wie beim letzten Mal vor Ort. Zivile, uniformierte und Einsatzkräfte in der Luft nähmen verstärkt auch das Umfeld der Festlichkeiten in den Blick.

Der Anschlag in Berlin hatte sich am Rande der Veranstaltung ereignet.

Schnabel sagte, die zur Zeit diskutierten vorbeugenden Maßnahmen wie Fußfesseln oder Präventivhaft seien an hohe rechtliche Voraussetzungen geknüpft und kein Allheilmittel. Eine Fußfessel etwa hätte die Tat in Berlin nicht unbedingt verhindern können, so der Hamburger Polizeipräsident.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.