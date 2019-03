Viermal musste das Spiel unterbrochen werden, weil Pyrotechnik eingesetzt wurde. Er habe das Geschehen von der Südtribüne aus gut beobachten können, sagte Gunesch. "Es kam nicht überraschend, dass es ein bisschen heller im Stadion wurde". Gefährlich sei es zu keinem Zeitpunkt gewesen. Beim Stadtderby sei die Stimmung immer besonders. "Das ist kein normales Bundesliga-Spiel. Das Stadion war lange vor Anstoß voll."

Beeindruckt vom HSV

Aus sportlicher Sicht sei das Ergebnis klar: Der FC St. Pauli sei harmlos gewesen und habe nicht nachweisen können, dass man berechtigte Ansprüche auf den Aufstieg anmelden könne. Von der Leistung des HSV zeigte Gunesch sich beeindruckt. "Es ist ein sehr deutliches Zeichen, wenn du als Tabellendritter beim Tabellenvierten so gewinnst." Zu keinem Zeitpunkt habe infrage gestanden, wer das Spiel gewinnen würde.

2011 gewann Ralph Gunesch mit dem FC St. Pauli das letzte Stadtderby in der 1. Bundesliga gegen den HSV. "Wir haben den Verein von der dritten Liga an damals bis in die erste Liga begleitet - deswegen war das Spiel etwas ganz besonderes für uns."

