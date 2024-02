Tim Walter wurde vom HSV freigestellt. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

HSV-Vorstand Jonas Boldt erklärte: "Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden." Der Tabellendritte der 2. Fußball-Bundesliga gab die Entscheidung wenige Tage nach der 3:4-Heimniederlage gegen Hannover 96 bekannt.

Walter selbst äußerte sein Bedauern und dankte dem Verein und den Fans für die gemeinsame Zeit. Der Baden-Württemberger war im Sommer 2021 zum HSV gekommen und hatte seitdem zwei Mal den erhofften Aufstieg in der Relegation verpasst.

Als möglicher Nachfolger gilt laut Medienberichten Steffen Baumgart. Der 52-Jährige hatte bis Ende 2023 den 1. FC Köln trainiert.

12.02.2024