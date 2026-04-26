Niedersachsen

In mehreren Bundesländern gab es heute Entschärfungen von Blindgängern, so auch in Bremen und Rheinland-Pfalz. (dpa / Frank Molter)

Am Nachmittag teilten die Einsatzkräfte mit, der Kampfmittelräumdienst habe den Zünder des Blindgängers gesprengt. Wenig später erfolgte Entwarnung, die evakuierten Bereiche wurden inzwischen wieder freigegeben. Damit durften etwa 8.500 Menschen in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Rund 1.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Laut Stadt war es die größte Evakuierungsaktion in Hameln seit dem Zweiten Weltkrieg.

Auch in anderen Bundesländern gab es heute Entschärfungen mehrerer Blindgänger. In Bremen wurden zwei Weltkriegsbomben auf dem Gelände eines ehemaligen Tanklagers unschädlich gemacht. Etwa 2.000 Menschen mussten währenddessen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Im rheinland-pfälzischen Prüm wurde eine alte Fliegerbombe entschärft, dort waren rund 800 Personen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.