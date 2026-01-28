Handball-EM: Island im Halbfinale - Deutschland am Abend gegen Frankreich

Das isländische Team jubelt nach seinem Sieg gegen Slowenien (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Johan Nilsson / TT)

Die Mannschaft von Trainer Snorri Steinn Gudjonsson besiegte im schwedischen Malmö in der Hauptrundengruppe zwei Slowenien mit 39:31. Es ist für die Isländer die erste Semifinal-Teilnahme bei einer EM seit dem Jahr 2010. Die Entscheidung um das zweite Halbfinalticket in der Gruppe könnte am Abend im Anschluss zwischen Kroatien und Ungarn fallen.

In der Hauptrundengruppe eins kommt es heute im dänischen Herning zum Spiel zwischen Deutschland und Frankreich. Für einen Einzug ins Halbfinale benötigt das DHB-Team mindestens ein Unentschieden. Weltmeister und Olympiasieger Dänemark ist bereits qualifiziert.

