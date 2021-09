David Gembitz ist Mitglied des Fanclubs "Hölle Nord". Er freut sich über vollere Hallen zum Beginn der neuen Saison: "Auf jeden Fall geben die Regeln das jetzt her, dass die Halle nahezu wieder voll sein kann."

Von der Liga-Kampagne #ihseiddiestars ist Gembitz aber nicht überzeugt: "Ob jetzt insgesamt auch wirklich dann mal was bei rumkommt als nur Lippenbekenntnisse? Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, was von dieser Aktion dann hinterher übrig bleibt."

(dpa-Pool)Handball-Bundesliga - "Wir haben zu Saisonbeginn in den Abgrund geschaut"

(In einem Herzschlagfinale hat sich der THW Kiel die 22. Deutsche Meisterschaft gesichert. Liga-Präsident Uwe Schwenker zeigte sich im Dlf erleichtert, dass man die Saison so gut über die Bühne gebracht habe. Zu Anfang der Spielzeit seien die Prognosen noch sehr negativ gewesen.

Beispiele für fanunfreundliches Verhalten der Liga hat er einige: Termine, die Fans Auswärtsfahrten unmöglich machen, Ticketpreise und generell vollgepackte Spielpläne – manche Fans hätten sich deshalb abgewendet.

Die 2G-Regelung bei den Heimspielen der SG sieht Gembitz positiv. Erwachsene dürfen nur in die Halle, wenn sie gegen COVID-19 geimpft oder genesen sind, Kinder dürfen auch mit einem negativen Testergebnis kommen.

"Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass es innerhalb des Fanclubs große Differenzen gab", sagt Gembitz: "Ich glaube, es steht jedem frei, diese Impfung wahrzunehmen. Also man kann voneinander erwarten, dass man sich gegenseitig ein Stück weit schützt."

"Alle vermissen es tierisch"

Nachdem der Ausschluss aus den Hallen eine ziemliche Umstellung gewesen sei, werde es nun eine neue Erfahrung, wieder viele Menschen so nah an sich heranzulassen, wenn die Halle voll werde. Gembitz ist aber optimistisch, dass die Fans zurückkehren:

"Ich glaube nicht, dass Leute wirklich komplett dem Verein oder der Sportart den Rücken kehren. Mit allen, mit denen man so spricht, vermissen es alle einfach tierisch."