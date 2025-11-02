Casablanca

Die deutsche U17-Auswahl hat die Handball-WM gewonnen. (dpa / Sasa Pahic Szabo / Kolektiff)

Für den Deutschen Handballbund ist es der krönende Abschluss dieses Junioren-Jahres. Im Juli hatte die U19-Auswahl der Frauen EM-Gold gewonnen. Die U19-Männer holten dann im August den WM-Titel. DHB-Präsident Andreas Michelmann sprach von einem "historischen Ergebnis".

Es war das erste Mal, dass die Internationale Handballföderation im U17-Bereich eine Weltmeisterschaft ausrichtete. Das junge DHB-Team war mit vier deutlichen Siegen ins Endspiel gekommen und hatte seine Partien mit jeweils mindestens 17 Toren Vorsprung gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.