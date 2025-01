Länderspiel

Franz Semper (l) und Deutschlands Tim Zechel jubeln nach dem Spiel gegen Brasilien (dpa / Soeren Stache)

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte die Südamerikaner in Flensburg vor allem dank eines starken Schlussspurts. Beste DHB-Werfer waren Renars Uscins, Marko Grgic und Lukas Zerbe mit jeweils vier Toren.

Am Samstag stehen sich Deutschland und Brasilien in einem weiteren Testspiel in Hamburg gegenüber. Am Montag reist die DHB-Auswahl dann weiter nach Dänemark, wo sie am Mittwoch gegen Polen ins Turnier startet. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz und Tschechien. Die bisher letzte WM-Medaille für das deutsche Team gab es beim Titel 2007.

