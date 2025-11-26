Weltmeisterschaft

Die deutschen Handballerinnen nach ihrem Sieg. (Marijan Murat/dpa)

Weitere Gegner in Vorrundengruppe C sind am Freitag Uruguay und am Sonntag Serbien.

Die Spiele des Turniers in Deutschland und den Niederlanden werden von dem kostenpflichtigen Streamingdienst Sporteurope.TV übertragen. Erst ein mögliches Viertelfinale mit deutscher Beteiligung soll im ZDF gezeigt werden, Halbfinale und Finale im Falle des deutschen Einzugs dann in der ARD.

Der Präsident des Deutschen Handballbunds, Michelmann, sprach von einer Schande. Er sagte der "Bild"-Zeitung, ARD und ZDF seien im Tiefschlaf gewesen, als die Rechte vergeben wurden. Er möchte nicht wissen was los wäre, wenn man sich das beim Fußball erlauben würde.

