Steuerpläne

Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist laut HDE Gift für die Wirtschaft (Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Matthias Stolt)

Schon jetzt befinde sich der Konsum in einer Schockstarre, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Genth der Nachrichtenagentur Reuters. Belastungen wie eine Mehrwertsteuererhöhung seien in diesen Zeiten das vollkommen falsche Signal. Notwendig seien stattdessen Entlastungen für Privatverbraucher und Unternehmen.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig lehnt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ab. Sie sagte dem Sender RTL/NTV, dies wäre Gift für die Wirtschaft und vor allem eine weitere Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Schon jetzt seien viele Dinge des alltäglichen Bedarfs zu teuer geworden.

Bundeskanzler Merz hatte zuletzt eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 19 Prozent nicht ausgeschlossen. Auch eine Senkung des ermäßigten Satzes für Lebensmittel bezeichnete er als denkbar.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.