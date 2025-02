Wirtschaftskorridor

Indischer Premierminister Modi in Frankreich (Christian Hartmann/Pool Reuters/dpa)

Marseille könne das Eingangstor zum europäischen Markt sein, sagte Macron bei einem Besuch mit dem indischen Regierungschef Modi in der Hafenstadt. Der sogenannte Imec-Korridor soll den Handel zwischen Indien, dem Nahen Osten und den EU-Staaten verbessern. Seine Ankündigung am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi im September 2023 war eine Reaktion auf Chinas Infrastrukturprogramm Neue Seidenstraße. Vorgesehen sind eine direkte Schifffahrts- und Eisenbahnverbindung zwischen den beteiligten Staaten sowie der Ausbau von Stromnetzen und Energieprojekten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.