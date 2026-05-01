Seit Mitternacht

Unterzeichnung des Mercosur-Vertrags am 17. Januar in Paraguays Hauptstadt Asunción. (AFP / LUIS ROBAYO)

Damit entsteht ein Markt mit etwa 720 Millionen Menschen. In Deutschland werden langfristig große Chancen etwa für die Autoindustrie, den Maschinenbau und die Pharmabranche gesehen. Nötig ist allerdings noch eine Überprüfung des Abkommens durch den Europäischen Gerichtshof und die Zustimmung durch das EU-Parlament.

Das Abkommen war zu Jahresbeginn nach mehr als 25-jährigen Verhandlungen unterzeichnet worden. Es gilt auch als starkes Zeichen gegen die protektionistische Zollpolitik der USA. Europäische Gegner des Abkommens befürchten unter anderem, dass EU-Standards bei Verbraucherschutz, Umwelt und Tierwohl gesenkt werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.