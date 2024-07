Die Zahl der Insolvenzen steigt. (picture alliance/CHROMORANGE)

Laut einem Bericht des Handelsblatts gerieten in der ersten Jahreshälfte gut 160 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro in finanzielle Schieflage. Das ist ein Plus von gut 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sanierungsexperten waren zu Jahresbeginn noch von einer Steigerung um 30 Prozent ausgegangen, schreibt die Zeitung. Besonders betroffen seien Immobilienunternehmen, Automobilzulieferer und Maschinenbauer. Auch hätten weniger Unternehmen als früher durch Verkauf oder einen Insolvenzplan gerettet werden können, hieß es. Gründe für die Insolvenzen sind den Angaben zufolge Nachwirkungen der Corona-Pandemie, Inflation, steigende Energie- und Materialkosten sowie eine schwächelnde Nachfrage.

Die Zahlen basieren auf einer Analyse der Restrukturierungsberatung Falkensteg, die das Handelsblatt in Auftrag gegeben hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.