Das "Handelsblatt" berichtet unter Verweis auf Kabinettskreise und Diplomaten, die Regierung in London schlage vor, dass Deutschland die Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien liefere. Die Briten gäben dann wiederum Marschflugkörper vom Typ "Storm Shadow" an die Ukraine ab. Die britische Offerte liegt demnach bereits seit einigen Wochen vor. Die Bundesregierung wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Eine Taurus-Lieferung an die Ukraine ist innerhalb der Bundesregierung umstritten. Mehrere Politiker der Grünen und der FDP fordern sie. Bundeskanzler Scholz zögert dagegen aus Sorge, dass die Ukraine mit den Marschflugkörpern Ziele in Russland angreifen und Deutschland dadurch in den Krieg hineingezogen werden könnte.

