Werk in Brandenburg

Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 149.000 Elekrofahrzeuge gefertigt. Das entspricht einem Minus von fast 30 Prozent im Vergleich zu 2024. Das Handelsblatt beruft sich in seinem Bericht auf Zahlen des Datenanbieters Inovev, der auf die Autoindustrie spezialisiert ist. Tesla produziert in Grünheide - dem einzigen Werk in Europa - das Model Y. Das Werk ist für 375.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt. Der Konzern ließ eine Anfrage der Zeitung zu den Produktionszahlen unbeantwortet.

