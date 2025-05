Handelsstreit mit den USA

Der Kommissar für Handel und Wirtschaftliche Sicherheit, Sefcovic (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)

Sefcovic schrieb im Onlinedienst X, zukunftsweisende Lösungen hätten für die Europäische Union oberste Priorität. Beide Seiten blieben in ständigem Kontakt. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Lange, reagierte gelassen auf die Entscheidung eines US-Berufungsgerichts, die Strafzölle von Präsident Trump vorerst wieder einzusetzen. Das Gericht habe sich lediglich eine Überprüfungszeit bis zu einer endgültigen Entscheidung gegeben, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Der EU-Abgeordnete führt derzeit in Washington Handelsgespräche mit der US-Regierung.

Trump hatte der EU mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent gedroht. Gestern hatte das Bundesgericht für internationalen Handel in New York der US-Regierung untersagt, weitreichende Zölle unter Bezugnahme auf ein Notstandsgesetz zu verhängen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.