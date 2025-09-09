Internet im Nahen Osten gestört
Handelsschiff wohl für Kabelausfall im Roten Meer verantwortlich

Die Beschädigung von Unterseekabeln im Roten Meer ist ersten Untersuchungen zufolge auf ein Handelsschiff zurückzuführen.

    Containerschiffs Adelina D im Juni 2023 im Roten Meer in der Straße von Tiran bei Sharm El Sheik, Ägypten
    Ein Handelsschiff ist wohl für die Beschädigung von dem Unterseekabel verantwortlich. (picture alliance / abaca / Geyres Christophe / ABACA)
    Experten einer internationalen Organisation erklärten, die Kabel seien sehr wahrscheinlich durch den herabgelassenen Anker des Schiffes durchtrennt worden.
    Am Sonntag war es wegen des Vorfalls in mehreren Ländern zu Internetausfällen gekommen, unter anderem in Indien, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zunächst war befürchtet worden, dass die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Milizen die Kabel durchtrennt haben könnten.
    Die Kabel verbinden Südostasien, den Nahen Osten und Teile Europas.
    Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.