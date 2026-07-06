Symbolbild zur Illustration des Themas (dpa picture alliance / Bernd Wüstneck)

Hauptgeschäftsführer Genth sagte der "Bild"-Zeitung, Einkaufen sei auch ein Freizeiterlebnis. Daher setze man sich für Sonntagsöffnungen ein, auch um Innenstädte attraktiv und lebendig zu halten. Der Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, Busch-Petersen, erklärte, es sei im Online-Zeitalter von vorgestern, dass sich strafbar mache, wer in Deutschland sonntags ein Hemd verkaufe. Hintergrund der Debatte ist eine Ankündigung der Bundesregierung, die Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen zu verlängern. Daneben sollen auch öffentliche Bibliotheken öffnen dürfen.

Laut einem Beschlusspapier der schwarz-roten Koalition sollen die neuen Regeln zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.