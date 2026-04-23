Chinesische Online-Händler
Handelsverband geht von Milliardenverlust für deutsche Wirtschaft durch Temu und Shein aus

Durch die chinesischen Online-Händler Temu und Shein entgehen dem deutschen Einzelhandel laut einer Schätzung Umsätze von 2,5 Milliarden Euro jährlich.

    Die App-Logos der Online-Billighändler Temu und Shein sind auf einem Smartphon zu sehen. Im Hintergrund ist die chinesische Flagge unscharf angedeutet.
    Verbraucher bestellen oft bei Billiganbietern wie Shein und Temu (picture alliance / AP / Ichiro Ohara)
    Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Handelsverbands Deutschland, der den chinesischen Plattformen unfairen Wettbewerb vorwirft.
    Konsumenten kauften bei Temu und Shein statt bei Anbietern in Deutschland, weil die chinesischen Angebote deutlich günstiger seien. Die Analyse geht davon aus, dass in Deutschland so rund 30.000 Arbeitsplätze im Einzelhandel weggefallen sind.
    Temu entgegnete auf die Kritik, man ermögliche deutschen Unternehmen den Zugang zu Kunden weltweit.
    Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.