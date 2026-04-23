Chinesische Online-Händler

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Handelsverbands Deutschland, der den chinesischen Plattformen unfairen Wettbewerb vorwirft.
Konsumenten kauften bei Temu und Shein statt bei Anbietern in Deutschland, weil die chinesischen Angebote deutlich günstiger seien. Die Analyse geht davon aus, dass in Deutschland so rund 30.000 Arbeitsplätze im Einzelhandel weggefallen sind.
Temu entgegnete auf die Kritik, man ermögliche deutschen Unternehmen den Zugang zu Kunden weltweit.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.