Einzelhandel

Langsam verbessert sich das Konsumklima wieder. (picture alliance/dpa | Carsten Koall)

Das geht aus dem sogenannten Konsumbarometer hervor, für das der Handelsverband Menschen zu ihrer Anschaffungs- und Sparneigung sowie etwa zur finanziellen Situation befragt. In einer Mitteilung hieß es, der anhaltende Konflikt im Iran habe massive Auswirkungen auf die Verbraucherstimmung. Die Vereinbarung der USA und des Iran über ein Ende des Krieges führe aber zu Optimismus.

Der Handelsverband fordert zudem eine Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen. Hauptgeschäftsführer Genth sagte der "Bild"-Zeitung, Einkaufen sei ein Freizeiterlebnis, Sonntagsöffnungen hielten die Innenstädte attraktiv. Hintergrund ist die Ankündigung der Bundesregierung, die erlaubten Öffnungszeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen zu verlängern.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.