Mit körperlichen Einschränkungen sei es oft erschwert, sich zu schützen, zu fliehen oder Unterstützung zu erhalten, teilten die Helfer in München mit. Die Sterblichkeitsrate unter Menschen mit Behinderungen sei in solchen Situationen doppelt bis viermal so hoch. Nur ein Viertel von ihnen könne problemlos an Evakuierungsmaßnahmen teilnehmen. Auch Menschen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen etwa im psychischen oder geistigen Bereich seien besonders gefährdet. Handicap International wirbt daher für eine inklusive Katastrophenhilfe. Behinderte dürften bei Hilfsmaßnahmen nicht übersehen werden.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leben 1,3 Milliarden Menschen weltweit mit einer Behinderung, 80 Prozent von ihnen in Ländern des Globalen Südens.

