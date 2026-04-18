Hohe Energiepreise

Eingang der Zentrale des Handwerksverbands in Berlin. (dpa / dts-Agentur)

Der Staat wälze damit die Verantwortung auf die ohnehin stark belasteten Unternehmen ab. Dittrich warnte vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft zwischen jenen Betrieben, die zahlen könnten und den anderen, die dazu nicht in der Lage seien.

Die schwarz-rote Koalition hat wegen der hohen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs beschlossen, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Entlastungsprämie steuerfrei zahlen können. Die Maßnahme stößt auch bei anderen Wirtschaftsverbänden und bei den Bundesländern auf Ablehnung, wird von den Gewerkschaften aber unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.