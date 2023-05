Bewerbermangel

Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Dittrich, sagte der "Rheinischen Post", zu viele junge Menschen verließen die Schule ohne Abschluss, und Berufsbildung werde in Gymnasien vernachlässigt. Vor allem in den Bereichen Klima und Bau sowie in Gesundheits- und Lebensmittelberufen gebe es zu wenige geeignete Bewerber. Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz könne nur einen Teil des Problems lösen. Dittrich forderte die Politik auf, sich stärker auf das Potenzial inländischer Fachkräfte zu konzentrieren. Unter anderem sollten die Voraussetzungen verbessert werden, damit Frauen in Vollzeit arbeiten könnten.

Laut aktuellen Erhebungen sind bundesweit rund 600.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren weder in der Schule noch in Arbeit, Ausbildung oder Studium.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.