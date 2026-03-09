Uwe Nostitz, Präsident des Sächsischen Handwerkstages (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Der Verbandspräsident des Sächsischen Handwerkstages, Nostiz, warnte vor Belastungen für Betriebe und negativen Folgen für die Auftragslage. Die aktuelle Situation würde den Aufschwung im Land massiv gefährden. Er forderte die Bundesregierung dazu auf, einzugreifen, um die Spritpreise zu senken. Auch der deutsche Stahlbau-Verband betonte, es sei von größter Bedeutung, die Strompreise für die Industrie zuverlässig zu begrenzen.

Die Sprit- und Energiepreise sind durch den Iran-Krieg und die damit verbundenen Unsicherheiten gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.