Bildungspolitik

"Handy-Verbot an Schulen verschiebt Probleme nur in die Freizeit" - Schülervertreter und Gewerkschaften bleiben skeptisch

In der Debatte über ein Handyverbot an Schulen wirbt die hessische "Landesschüler*innenvertretung" dafür, die Chancen von digitaler Bildung einzubeziehen. Immer mehr Berufe setzten eine gewisse Digitalkompetenz voraus, sagte Landesschulsprecher Ted Krämer im Deutschlandfunk Kultur. Vor diesem Hintergrund halte er ein generelles Handy-Verbot an Schulen für fraglich.