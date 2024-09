An niederländischen Schulen dürfen Handys nur noch in Ausnahmen verwendet werden. (dpa/Jens Kalaene)

Nachdem in weiterführenden Schulen Mobiltelefone bereits seit Jahresbeginn in den Klassenräumen tabu waren, greift das Verbot nun auch in Grundschulen. Das teilte das Kultusministerium in Den Haag mit. Mobiltelefone lenkten Schülerinnen und Schüler ab und verringerten ihre Konzentrationsfähigkeit, hieß es zur Begründung. Handys dürften aber weiter verwendet werden, wenn sie für den Unterricht notwendig seien. Außerdem dürften Schülerinnen und Schüler ein Mobiltelefon nutzen, wenn sie aus medizinischen Gründen oder wegen einer Behinderung darauf angewiesen seien. In Deutschland wird über ein Handyverbot im Unterricht schon länger diskutiert.

