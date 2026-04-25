Deutlicher Besucherrückgang

Brasiliens Präsident Lula spricht während der Eröffnungszeremonie des brasilianischen Pavillons im Rahmen eines gemeinsamen Besuchs mit Bundeskanzler Merz auf der Hannover Messe. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Martin Meissner)

Sie dauert künftig nur noch vier statt fünf Tage und werde sich auf die besucherstärksten Tage konzentrieren, wie die Deutsche Messe AG am letzten Ausstellungstag mitteilte. Den Angaben zufolge kamen rund 110.000 Besucher – das waren 13.000 weniger als im Vorjahr. Zudem ging die Zahl der Aussteller um ein Viertel zurück. Messe-Chef Köckler sagte, die Ausstellung werde sich konsequent weiterentwickeln – fokussierter und näher an der Industrie.

In diesem Jahr war Brasilien Gastland, 2027 wird es Spanien sein.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.